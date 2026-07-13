Жара до +31 градуса и ясная погода придут в Хабаровский край 13 июля

В Хабаровском крае в понедельник, 13 июля, южные и центральные районы окажутся во власти жары, местами воздух прогреется до +31 градуса. В отдельных городах пройдут грозы, тогда как побережье Охотского моря останется прохладным и облачным.
В Хабаровске ночь будет теплой, около +22…+24 градусов. Утром небо прояснится, днем воздух прогреется до +29…+30, а к вечеру температура понизится до +27 градусов. Существенных осадков не ожидается.
В Комсомольске-на-Амуре ночью возможна гроза, утром сохранится плотная облачность. После полудня снова вероятен кратковременный грозовой дождь, однако затем небо прояснится, а температура поднимется до +30…+31 градуса.
В Бикине день будет жарким и преимущественно облачным. После ночных +22…+24 градусов воздух прогреется до +30…+31, вечером сохранится около +26…+28 градусов.
В Вяземском ночью ожидается около +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +25…+27. Погода будет малооблачной, временами возможен дождь.
В Советской Гавани ночью пройдут небольшие дожди, затем осадки прекратятся. Утром будет около +17…+20 градусов, днем воздух прогреется до +22…+23, к вечеру снова станет облачно и прохладно.
В Николаевске-на-Амуре ночь и утро пройдут с грозами. Днем ненадолго прояснится и потеплеет до +22…+23 градусов, однако вечером грозовая погода может вернуться.
В Охотске сохранится прохладная и сырая погода. Ночью и утром ожидаются дожди, местами с грозой, а днем под плотными облаками будет всего +13…+14 градусов.