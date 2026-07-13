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Parisien: во Франции из-за жары приостановили работу трех ядерных реакторов

EDF приостановила работу трех ядерных реакторов и уменьшила мощность еще восьми из-за жары.

Источник: Аргументы и факты

Французская энергетическая компания EDF временно остановила работу трех ядерных реакторов и снизила мощность еще восьми из-за аномальной жары. Как сообщает Parisien, такие меры были приняты для соблюдения экологических требований.

Остановлены реакторы на атомных электростанциях «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». Кроме того, ограничения мощности введены на нескольких других АЭС, включая «Сент-Альбан», «Блайе», «Бюже», «Шо» и «Трикастен».

Французские нормы обязывают оператора сокращать работу реакторов при чрезмерном нагреве воды в реках, используемой для охлаждения, чтобы не нанести ущерб окружающей среде. Из-за продолжительной волны жары температура воды достигла критических значений, что потребовало введения ограничений.

Ранее сообщалось, что производство электроэнергии на французских АЭС упало до самого низкого уровня почти за 9 месяцев.

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