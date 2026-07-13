ВЦИОМ: почти половина россиян верит в открытие средства от старости в этом веке

По данным экспертов, растет и практическая вовлеченность россиян в борьбу со старением, с 2023 года доля тех, кто лично предпринимает для этого усилия, увеличилась с 48% до 56%. Чаще всего для продления молодости россияне выбирают физическую активность (77% ответов), правильное питание (28%) и медицинскую профилактику (29% ответов).