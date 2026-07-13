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ВЦИОМ: почти половина россиян верит в открытие средства от старости в этом веке

Доля тех, кто сам борется со старением, достигла 56%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Доля россиян, уверенных в том, что ученые найдут способ сохранения молодости в нынешнем столетии, составила 46%. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

«46% уверены, что ученые найдут способ сохранения молодости уже в этом веке (+10 п.п. к 2023 г.)», — отмечается в материалах центра. Одновременно сократилась доля скептиков: если в 2023 году 52% респондентов сомневались в успехе ученых, то теперь их 42%, отмечают аналитики.

По данным экспертов, растет и практическая вовлеченность россиян в борьбу со старением, с 2023 года доля тех, кто лично предпринимает для этого усилия, увеличилась с 48% до 56%. Чаще всего для продления молодости россияне выбирают физическую активность (77% ответов), правильное питание (28%) и медицинскую профилактику (29% ответов).

Опрос проведен 20 июня 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.