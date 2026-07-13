Врач ответила, о чем говорит плохой аппетит у ребенка

Плохой аппетит у ребенка может говорить о заболевании желудочно-кишечного тракта. Об этом NEWS.ru сообщила врач Юлия Сигова.
«Если малыш активен, развивается по возрасту, прибавляет в росте и весе, хорошо спит и чувствует себя здоровым, то даже скромный аппетит чаще всего является индивидуальной особенностью, а не признаком болезни», — сказала врач.
Специалист подчеркнула, что тревогу должны вызывать такие признаки, когда ребенок худеет или совсем перестает набирать вес, становится вялым, жалуется на боли в животе. В таких случаях за плохим аппетитом могут скрываться заболевания желудочно-кишечного тракта, анемия, эндокринные нарушения, хронические воспалительные процессы или другие состояния, требующие лечения.
KP.RU рассказал, что совершенно здоровый малыш может отказываться от пищи. Частая причина у грудничков — неправильное кормление. Также дети порой начинают меньше есть при переходе с жидкой пищи на твердую или при чрезмерном потреблении молочных напитков.