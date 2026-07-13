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Солист «Три дня дождя» заявил о вынужденном отъезде из РФ, но быстро удалил пост

Фронтмен рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сообщил в личном Telegram-канале о вынужденном отъезде из страны, но быстро удалил пост.

Источник: Life.ru

По словам музыканта, он был вынужден покинуть страну из-за некоторых своих «высказываний со сцены». Публикация об отъезде провисела в его канале всего около трёх минут, после чего была удалена, однако она успела разойтись по сети.

Другие подробности ситуации на данный момент неизвестны.

Ранее Life.ru писал, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Музыканта внесли в перечень из-за анонсированных выступлений в Донбассе и Крыму, которые в итоге не состоялись. Авторы ресурса выдвинули против артиста ряд обвинений, связанных с его позицией по украинскому вопросу.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

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