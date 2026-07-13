ФИФА продаёт кусочки газона с финала ЧМ-2026 по $450 за штуку

Ранее сборная Бельгии пожаловалась в ФИФА на плохое состояние тренировочного поля и добилась переноса базы. В бельгийской ассоциации заявили, что «качество игрового покрытия не соответствует минимальным стандартам, необходимым для тренировок». Достичь результата бельгийцам это не помогло — они уступили Испании в четвертьфинале и покинули турнир.