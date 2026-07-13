CENTCOM: США начали новую волну ударов по Ирану

«В 17:00 по времени восточного побережья силы СЕНТКОМ приступили к дополнительным ударам по Ирану для дальнейшего ослабления его возможностей атаковать коммерческие суда и невинных моряков, свободно пересекающих Ормузский пролив. Приказ был отдан верховным главнокомандующим», — говорится в сообщении в соцсети Х.