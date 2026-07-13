CENTCOM: США начали новую волну ударов по Ирану

«В 17:00 по времени восточного побережья силы СЕНТКОМ приступили к дополнительным ударам по Ирану для дальнейшего ослабления его возможностей атаковать коммерческие суда и невинных моряков, свободно пересекающих Ормузский пролив. Приказ был отдан верховным главнокомандующим», — говорится в сообщении в соцсети Х.
По данным Fars, на южном побережье Ирана, близи городов Бендер-Аббас и Сирик, прогремело более 10 взрывов.
По имеющейся информации, в прибрежной зоне южной части страны также зафиксированы звуки взрывов. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Иранская гостелерадиокомпания, в свою очередь, сообщила о взрывах на острове Кешм и в районе города Джаск.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Иран согласился на выгодную для Вашингтона сделку. По словам Трампа, в вскоре после этого Тегеран нанес удар беспилотником по судну в Ормузском проливе.