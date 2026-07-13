13 июля в календаре: день довольных сотрудников и международный день головоломки

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Андрей, Варфоломей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Фаддей, Филипп, Фома, Яков.
Двенадцать Апостолов.
раздник получил название в честь двенадцати апостолов — непосредственных учеников Иисуса Христа. Истории их жизни и деятельности изложены в Евангелии и книге «Деяния святых апостолов».
В число двенадцати учеников, призванных Иисусом, входили: братья Петр (он же Симон) и Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Матфей (бывший мытарь, он же Левий Матфеев) и его брат Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. Позже Иуду, предавшего Христа, заменил апостол Матфий.
На Руси на Двенадцать апостолов крестьяне чествовали лето, которое вступало в самую жаркую свою пору. Собираясь на покос, люди одевались в лучшие платья, а после работы веселились до позднего вечера. В некоторых губерниях полагалось делать из соломы куклу, наряжать ее в сарафан и украшать бусами. Эту куклу с песнями носили по селу, а после раздевали и бросали в реку.
Как и на Пасху, в этот день было принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом. Также из яиц готовили разнообразные блюда — в первую очередь, разные виды яичницы: с сыром, с зеленым луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селедкой.
Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: «На Петра овес до половины дорос».
События.
1837 год — королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце.
1871 год — в Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек.
1882 год — начали работать первые телефонные станции в России.
1921 год — состоялось открытие Московского театра для детей.
1923 год — в Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись «HOLLYWOOD».
1930 год — в Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу.
1962 год — вышел с конвейера первый колесный трактор К-700 «Кировец».
1990 год — основан Центральный банк Российской Федерации.
1993 год — бой на 12-й заставе Московского погранотряда в Таджикистане: погибло 25 российских пограничников.
2007 год — президент России Владимир Путин подписал мораторий на Договор об обычных вооружённых силах в Европе.
2014 год — финал чемпионата мира по футболу 2014: сборная Германии обыграла сборную Аргентины в дополнительное время со счётом 1:0.
2015 год — в Москве начался чемпионат мира по фехтованию.
2021 год — пожар в больнице Имам Хусейн (Эн-Насирия), более 60 погибших.
2024 год — в ходе предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, было совершено покушение на Дональда Трампа.
В этот день родились.
Фердинанд III (1608 — 1657 г.), император Священной Римской империи (1637−1657).
Александра Романова (1798 — 1860 г.), российская императрица (1825−1855), супруга Николая I.
Аристарх Белопольский (1854 — 1934 г.), русский и советский астроном, академик.
Исаак Бабель (1894 — 1940 г.), советский писатель и драматург.
Михаил Пуговкин (1923 — 2008 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Валентин Пикуль (1928 — 1990 г.), советский писатель.
Петр Фоменко (1932 — 2012 г.), советский и российский театральный и кинорежиссер, педагог, Народный артист России.
Пьеро Мандзони (1933 — 1963 г.), итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве.
Алексей Елисеев (1934 г.), советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
Мирослав Скорик (1938 — 2020 г.), советский и украинский композитор и музыковед, Народный артист Украины.
Александр Тиханович (1952 — 2017), советский и белорусский эстрадный певец.
Вадим Казаченко (1963 г.), эстрадный артист и певец, заслуженный артист России.
Народные приметы.
Если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и долгое, снег выпадет поздно. Если кукушка перестала куковать после Петрова дня — зима рано наступит. Лещ в воде хвостом плещет — вечером будет тепло. Вихрь поднимается достаточно высоко и медленно движет— ся, вращаясь, — к вёдру. В радуге преобладает красный цвет — к хорошей погоде. Пчелы сидят на стенке улья — к сильной жаре. У котла загорается сажа — перед дождем. У луны видны малые, вплотную прилегающие к ней венцы — к сырой погоде. Цветки ветреницы дубравной закрылись — через несколько часов будет дождь. Карп уходит на дно — к вёдру. Жаркий день без осадков при юго-восточном ветре — к вёдру на следующий день. Утром роса выпадет — к солнечной погоде, нет росы — дождь будет. Кукушка кукует — к долгому лету и к неурожаю ячменя. Облака желтого цвета — к дождю. Белые облака плывут против ветра — к дождю. По ветру — к жаре. Овцы на пастбище ведут себя беспокойно — к дождю. Много росы — к жаркой погоде. Тот, кто родился 13 июля, вырастет трудолюбивым, но несчастным в сердечных делах. Если выйти в этот день из дому без оберега — можно заболеть или стать жертвой порчи. Назначить встречу в первой половине дня — к неприятному ее исходу. Если вы собрались в дорогу, лучше это делать по земле — путь будет быстрее и безопаснее. Омолаживающие процедуры и диеты сегодня будут особенно полезны. Если женщина в этот день возьмет высушенный дубовый лист, замесит тесто и испечет из него пирог, она надолго останется молодой и красивой. Съесть натощак яйцо, окрашенное в желтый цвет — к счастью. Ритуальное угощение этого дня — блюда из яиц. По традиции пастухов 13 июля вся семья ела на ужин вареные или печеные яйца. Круглая форма яйца символизировала восходящее летнее Солнце. Соловей поет до Петрова дня.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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