13 июля в календаре: день довольных сотрудников и международный день головоломки

Если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и долгое, снег выпадет поздно. Если кукушка перестала куковать после Петрова дня — зима рано наступит. Лещ в воде хвостом плещет — вечером будет тепло. Вихрь поднимается достаточно высоко и медленно движет— ся, вращаясь, — к вёдру. В радуге преобладает красный цвет — к хорошей погоде. Пчелы сидят на стенке улья — к сильной жаре. У котла загорается сажа — перед дождем. У луны видны малые, вплотную прилегающие к ней венцы — к сырой погоде. Цветки ветреницы дубравной закрылись — через несколько часов будет дождь. Карп уходит на дно — к вёдру. Жаркий день без осадков при юго-восточном ветре — к вёдру на следующий день. Утром роса выпадет — к солнечной погоде, нет росы — дождь будет. Кукушка кукует — к долгому лету и к неурожаю ячменя. Облака желтого цвета — к дождю. Белые облака плывут против ветра — к дождю. По ветру — к жаре. Овцы на пастбище ведут себя беспокойно — к дождю. Много росы — к жаркой погоде. Тот, кто родился 13 июля, вырастет трудолюбивым, но несчастным в сердечных делах. Если выйти в этот день из дому без оберега — можно заболеть или стать жертвой порчи. Назначить встречу в первой половине дня — к неприятному ее исходу. Если вы собрались в дорогу, лучше это делать по земле — путь будет быстрее и безопаснее. Омолаживающие процедуры и диеты сегодня будут особенно полезны. Если женщина в этот день возьмет высушенный дубовый лист, замесит тесто и испечет из него пирог, она надолго останется молодой и красивой. Съесть натощак яйцо, окрашенное в желтый цвет — к счастью. Ритуальное угощение этого дня — блюда из яиц. По традиции пастухов 13 июля вся семья ела на ужин вареные или печеные яйца. Круглая форма яйца символизировала восходящее летнее Солнце. Соловей поет до Петрова дня.