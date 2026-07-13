Суд решит судьбу эпатажной гонщицы Мары Багдасарян

Арбитражный суд Москвы в понедельник, 13 июля, рассмотрит заявление о банкротстве известной гонщицы Мары Багдасарян. Кредитором выступает УФНС по Кировской области, которое подало иск из-за налоговых долгов Багдасарян, превышающих 1,6 миллиона рублей.
По информации «Российской газеты», налоговые органы уже предпринимали попытки взыскать недоимку с гонщицы, однако все усилия оказались безуспешными. В связи с отсутствием средств на счетах Багдасарян ФНС приняла решение о её банкротстве. В ходе предстоящего судебного разбирательства будут проверены все финансовые сделки гонщицы за последние три года. Если суд признает какие-либо из них подозрительными, финансовый управляющий может оспорить их, что позволит вернуть средства в конкурсную массу и частично погасить долги.
На время процедуры банкротства Мара Багдасарян лишится доступа к своим банковским счетам. Финансовый управляющий будет выплачивать ей деньги в размере прожиточного минимума. Судья Владислав Лифинцев должен определить обоснованность заявления ФНС и вынести решение по делу.
Мара Багдасарян, известная своими экстравагантными выходками и участием в уличных гонках, уже столкнулась с серьезными трудностями: она лишилась квартиры и, по некоторым данным, была вынуждена продать часть своего автопарка.