Суд решит судьбу эпатажной гонщицы Мары Багдасарян

По информации «Российской газеты», налоговые органы уже предпринимали попытки взыскать недоимку с гонщицы, однако все усилия оказались безуспешными. В связи с отсутствием средств на счетах Багдасарян ФНС приняла решение о её банкротстве. В ходе предстоящего судебного разбирательства будут проверены все финансовые сделки гонщицы за последние три года. Если суд признает какие-либо из них подозрительными, финансовый управляющий может оспорить их, что позволит вернуть средства в конкурсную массу и частично погасить долги.