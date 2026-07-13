Найдено тело 8-летнего ребёнка, пропавшего в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре завершены поиски 8-летнего Рената, пропавшего трое суток назад. Мальчик найден погибшим, сообщили волонтёры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
Поиски Рената объявили ещё в пятницу, 10 апреля. Тогда сообщалось, что последний раз его видели в районе улицы Новаторов, он передвигался на красном велосипеде. По имевшимся на тот момент данным, младшеклассник утонул.
В воскресенье, 12 апреля, мальчика нашли без признаков жизни. Где именно его обнаружили и что стало причиной трагедии — утопление, о котором и говорилось ранее, или же другой несчастный случай — не раскрывается.
«Отряд приносит соболезнования родным и близким», — сообщили в «Лига Спас».