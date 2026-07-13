Пентагон: ВС США начали наносить новые удары по Ирану

Военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана, информирует CENTCOM.
В Центральном командовании ВС США уточнили, что удары приказал нанести президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.
По данным СМИ, взрывы прогремели в городах Джаск, Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм.
Напомним, накануне Центральное командование ВС Соединённых Штатов объявило об ударах по территории после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции. В КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.