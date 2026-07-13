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Бывший футболист «Бенфики» Ману погиб в ДТП в возрасте 43 лет

Бывший португальский футболист Ману (Эмануэл Жезуш Бонфин Эваришту) погиб в результате ДТП в Вермоэше округа Лиссабон. Спортсмену было 43 года. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила газета A Bola.

Бывший португальский футболист Ману (Эмануэл Жезуш Бонфин Эваришту) погиб в результате ДТП в Вермоэше округа Лиссабон. Спортсмену было 43 года. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила газета A Bola.

— «Алверка» выражает глубокую скорбь в связи с кончиной Ману и направляет самые искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто разделял с ним жизненный путь и карьеру, — говорится в сообщении клуба, воспитанником которого он был.

Ману начинал карьеру в «Алверке», в 2006 году подписал контракт с «Бенфикой», затем выступал на правах аренды за итальянскую «Модену» и греческий АЕК. В его послужном списке также «Маритиму», «Легия», «Бэйцзин Гоань», «Эрмис» и «Пафос». С «Легией» дважды выигрывал Кубок Польши. Завершил карьеру в 2019 году.