Бывший футболист «Бенфики» Ману погиб в ДТП в возрасте 43 лет

Ману начинал карьеру в «Алверке», в 2006 году подписал контракт с «Бенфикой», затем выступал на правах аренды за итальянскую «Модену» и греческий АЕК. В его послужном списке также «Маритиму», «Легия», «Бэйцзин Гоань», «Эрмис» и «Пафос». С «Легией» дважды выигрывал Кубок Польши. Завершил карьеру в 2019 году.