В Финляндии готовятся к ядерному столкновению с РФ: тысячи бункеров маскируют под бассейны и сауны

Финляндия готовится к возможному ядерному конфликту с Россией. Об этом пишет британская газета The Times.
Как сообщается, по всей стране развернута масштабная система бомбоубежищ двойного назначения: более 5000 объектов, готовых принять почти 1 млн человек.
При этом бомбоубежища используются как бассейны, сауны, спортзалы и детские площадки. Однако расположены они под землей и оснащены взрывозащитными дверями, системами фильтрации воздуха, автономным электроснабжением и запасами воды.
Издание также уточняет, что Финляндия обладает резервом в 900 тыс. человек, обязательной системой фортификации и входит в число самых готовых к обороне членов НАТО.
При этом Россия неоднократно заявляла, что не намерена предпринимать никакой агрессии против стран НАТО. В свою очередь постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский считает, что это Европа может вступить в конфликт с Россией до 2030 года.