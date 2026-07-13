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В Финляндии готовятся к ядерному столкновению с РФ: тысячи бункеров маскируют под бассейны и сауны

The Times: Финляндия готовится к ядерной войне с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия готовится к возможному ядерному конфликту с Россией. Об этом пишет британская газета The Times.

Как сообщается, по всей стране развернута масштабная система бомбоубежищ двойного назначения: более 5000 объектов, готовых принять почти 1 млн человек.

При этом бомбоубежища используются как бассейны, сауны, спортзалы и детские площадки. Однако расположены они под землей и оснащены взрывозащитными дверями, системами фильтрации воздуха, автономным электроснабжением и запасами воды.

Издание также уточняет, что Финляндия обладает резервом в 900 тыс. человек, обязательной системой фортификации и входит в число самых готовых к обороне членов НАТО.

При этом Россия неоднократно заявляла, что не намерена предпринимать никакой агрессии против стран НАТО. В свою очередь постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский считает, что это Европа может вступить в конфликт с Россией до 2030 года.

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