В Минпросвещения назвали неадекватным употребление детьми мармеладных червячков

Желание ребенка отведать мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным с позиции психоневролога, следует из письма Минпросвещения, на которое ссылается ТАСС (16+).
Министерство направило в регионы письмо с обновленными методическими рекомендациями по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий детьми с учетом их возраста. В частности, в нем говорится, что реклама или популярный контент могут негативно влиять на пищевые пристрастия ребенка.
«Так, нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами (например, в честь Хеллоуина и других подобных деструктивных явлений)», — говорится в документе.
В возрасте 7−11 лет у детей формируется теоретическое мышление, но критическое восприятие информации еще недостаточно развито. Это повышает риск вовлечения в интернет-челленджи и влияние манипулятивной рекламы. Кроме того, использование гаджетов во время еды мешает распознаванию сигналов насыщения.
В связи с этим Минпросвещения рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить использование устройств за столом и направлять интерес детей к играм в образовательное русло под контролем родителей.