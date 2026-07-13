В Минпросвещения назвали неадекватным употребление детьми мармеладных червячков

Министерство направило в регионы письмо с обновленными методическими рекомендациями по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий детьми с учетом их возраста. В частности, в нем говорится, что реклама или популярный контент могут негативно влиять на пищевые пристрастия ребенка.