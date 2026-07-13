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«КАМАЗ» временно остановил производство основной продукции: подробности

«КАМАЗ» приостановил выпуск грузовиков на две недели.

Источник: Комсомольская правда

Компания «КАМАЗ» приостановила выпуск основной продукции в понедельник из-за ухода сотрудников в двухнедельный корпоративный отпуск.

Корпоративный отпуск на предприятии продлится 14 дней. Он начинается 13 июля и завершается 26 июля.

«В связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся трех недель составит традиционные две недели», — сказал глава предприятия Сергей Когогин для «Вестей КАМАЗа».

По его словам, увеличение числа заказов позволяет руководству «КАМАЗа» проявлять «осторожный оптимизм» в отношении динамики продаж во второй половине 2026 года.

Изначально летний отпуск на «КАМАЗе» планировался на три недели, но из-за увеличения спроса на новую модель грузовиков К5 его сократили до двух.

Как ранее писал KP.RU, «АвтоВАЗ» в период с 27 июля по 16 августа временно приостановит работу.