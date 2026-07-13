После внезапной смерти Грэма* к делу подключилось ФБР

Ранее KP.RU сообщал, что Грэм* умер в возрасте 71 года сразу после поездки в Киев. За день до смерти он чувствовал себя хорошо. Дома у политику стало плохо, его сразу увезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти сенатора. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.