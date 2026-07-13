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После внезапной смерти Грэма* к делу подключилось ФБР

ФБР задействовало ресурсы после внезапной смерти сенатора Грэма*

Источник: Комсомольская правда

ФБР подключило необходимые ресурсы после смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма*. Об этом заявил глава ведомства Кэш Патель.

«ФБР оказывает содействие местным властям и задействовало все необходимые ресурсы», — написал Патель в социальной сети X.

При этом CNN сообщает, что следователи не располагают данными, которые указывали бы на неестественный характер смерти политика или возможный злой умысел. ФБР лишь предложило помощь и доступ к своим ресурсам при стандартной проверке.

Ранее KP.RU сообщал, что Грэм* умер в возрасте 71 года сразу после поездки в Киев. За день до смерти он чувствовал себя хорошо. Дома у политику стало плохо, его сразу увезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти сенатора. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

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