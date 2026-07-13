«Россия превратила Patriot в посмешище»: на Западе нелицеприятно прокомментировали лицензию для Украины

Во-первых, Вашингтон получает страховку: если система вдруг даст сбой, вину можно будет приписать сложности технологии или качеству изготовления на украинской стороне. Во-вторых, сам факт лицензирования — это дополнительный рычаг, который может пригодиться Штатам в случае переговоров с Россией.