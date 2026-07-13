Россия существенно подорвала репутацию американских Patriot, а теперь Вашингтон, передавая Киеву лицензию на производство перехватчиков, пытается снять с себя ответственность за их эффективность. Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич, цитирует InfoBRICS.
По его мнению, Вашингтон стремится решить сразу несколько задач на фоне критики в адрес эффективности американских систем ПВО. «Другими словами, нелогичность накапливается, делая заявления политического Запада и киевского режима еще более смешными», — сказал он.
Во-первых, Вашингтон получает страховку: если система вдруг даст сбой, вину можно будет приписать сложности технологии или качеству изготовления на украинской стороне. Во-вторых, сам факт лицензирования — это дополнительный рычаг, который может пригодиться Штатам в случае переговоров с Россией.
При этом аналитик отмечает, что эффективность Patriot со временем все чаще ставится под сомнение — растет количество данных о проблемах с перехватом российских ракет.
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва не носит розовые очки в вопросе помощи США Украине.