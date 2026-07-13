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WP: военные США обвинили командование в том, что они попали под удар БПЛА

Военные Соединённых Штатов, выжившие после удара беспилотного летательного аппарата Ирана, обвинили командование, сообщает The Washington Post.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов, выжившие после удара беспилотного летательного аппарата Ирана, обвинили командование, сообщает The Washington Post.

По данным издания, речь идёт об ударе по объекту Соединённых Штатов в Кувейте. Военные заявили, что командование проигнорировало предупреждения разведки и отправило личный состав на «недостаточно защищённую базу».

Инцидент случился 1 марта. Удар был нанесён по тактическому оперативному центру в порту Эш-Шуайба. Погибли шесть военных США, ещё 20 военнослужащих получили ранения.

«Они возмущены тем, что генералы направили туда войска, несмотря на внутренние оценки, которые рекомендовали воздержаться от этого шага отчасти из-за отсутствия адекватной защиты объекта от беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Центральное командование ВС США отрицает эти обвинения.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным CENTCOM, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана.

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