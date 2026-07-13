WP: военные США обвинили командование в том, что они попали под удар БПЛА

Военные Соединённых Штатов, выжившие после удара беспилотного летательного аппарата Ирана, обвинили командование, сообщает The Washington Post.
По данным издания, речь идёт об ударе по объекту Соединённых Штатов в Кувейте. Военные заявили, что командование проигнорировало предупреждения разведки и отправило личный состав на «недостаточно защищённую базу».
Инцидент случился 1 марта. Удар был нанесён по тактическому оперативному центру в порту Эш-Шуайба. Погибли шесть военных США, ещё 20 военнослужащих получили ранения.
«Они возмущены тем, что генералы направили туда войска, несмотря на внутренние оценки, которые рекомендовали воздержаться от этого шага отчасти из-за отсутствия адекватной защиты объекта от беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Центральное командование ВС США отрицает эти обвинения.
По данным CENTCOM, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана.