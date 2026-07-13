В Варшаве состоялся «Волынский марш», участники которого выступили с призывами прекратить поддержку Украины. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Лидер националистических правых начал кампанию, связанную с годовщинами событий на Волыни 1943−1944 годов, с визита в Люблин. Газета отмечает, что там он вместе с другими активистами подписал декларацию антибандеровской направленности.
«В ней политик призывает к прекращению финансирования и выставлению счетов Украине, прекращению военной поддержки», — говорится в материале.
По данным издания, эти же требования стали основными лозунгами «Волынского марша», организованного партией «Конфедерация польской короны».
Ранее ФСБ рассекретила новые детали Волынской резни 1943−1945 годов. В документах речь идет о злодеяниях Дмитрия Купяка, который вместе со своей бандой совершал теракты в городах и селах, устраивал расправы над советско-партийными активистами, военнослужащими и мирными советскими гражданами.