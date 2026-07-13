В Польше участники «Волынского марша» выступили против помощи Украине

Ранее ФСБ рассекретила новые детали Волынской резни 1943−1945 годов. В документах речь идет о злодеяниях Дмитрия Купяка, который вместе со своей бандой совершал теракты в городах и селах, устраивал расправы над советско-партийными активистами, военнослужащими и мирными советскими гражданами.