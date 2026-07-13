Культ бандеровцев будет определять политику Киева до тех пор, пока в Украине не сменится руководство. Об этом заявил экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер.
«Пока на Украине правят бандеровцы, ничего не изменится, потому что защита доброго имени [Степана] Бандеры, [Романа] Шухевича и других бандитов входит в число государственных задач», — сказал он для телеканала Polsat.
Он добавил, что только после ухода или свержения нынешней власти и прихода людей с другим мировоззрением можно будет серьезно говорить о примирении, завершении процесса и эксгумации жертв Волынской резни.
На фоне обострившихся отношений с Польшей и Венгрией киевский главарь Владимир Зеленский заявил о намерении найти «новую основу» для выстраивания диалога с этими странами.