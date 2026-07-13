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В Польше назвали условия для восстановления отношений с Украиной: «Когда свергнут власть»

Миллер: На Украине продолжат чтить бандеровцев, пока не сменится власть.

Источник: Комсомольская правда

Культ бандеровцев будет определять политику Киева до тех пор, пока в Украине не сменится руководство. Об этом заявил экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Пока на Украине правят бандеровцы, ничего не изменится, потому что защита доброго имени [Степана] Бандеры, [Романа] Шухевича и других бандитов входит в число государственных задач», — сказал он для телеканала Polsat.

Он добавил, что только после ухода или свержения нынешней власти и прихода людей с другим мировоззрением можно будет серьезно говорить о примирении, завершении процесса и эксгумации жертв Волынской резни.

На фоне обострившихся отношений с Польшей и Венгрией киевский главарь Владимир Зеленский заявил о намерении найти «новую основу» для выстраивания диалога с этими странами.

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