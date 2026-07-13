В пяти регионах РФ увеличилось потребление алкоголя

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Потребление алкогольной продукции на душу населения в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 года увеличилось в пяти регионах России — Ленинградской, Самарской и Костромской областях, а также в Ингушетии и Татарстане. Это следует из данных Министерства здравоохранения РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, наибольший рост за указанный период зафиксирован в Ленинградской области, где в июне 2025 года объем потребления алкоголя на душу населения составлял 7,89 л чистого спирта, а в июне 2026 года достиг уже 8,91 л. Таким образом, рост составил порядка 13%. Увеличение потребления отмечается и в Татарстане — с 8,85 л в июне прошлого года до 9,47 л по итогам июня этого года, что на 7% больше.
Почти на 7% потребление выросло и в Самарской области — с 8,76 л чистого спирта на душу населения в июне 2025 года до 9,37 л в июне 2026 года. Еще на 3% выросло потребление алкогольной продукции в Ингушетии и на 1% — в Костромской области.
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