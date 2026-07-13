В пяти регионах РФ увеличилось потребление алкоголя

Так, наибольший рост за указанный период зафиксирован в Ленинградской области, где в июне 2025 года объем потребления алкоголя на душу населения составлял 7,89 л чистого спирта, а в июне 2026 года достиг уже 8,91 л. Таким образом, рост составил порядка 13%. Увеличение потребления отмечается и в Татарстане — с 8,85 л в июне прошлого года до 9,47 л по итогам июня этого года, что на 7% больше.