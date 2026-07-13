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Названа предположительная причина смерти сенатора-русофоба Линдси Грэма*

Аппарат: сенатор Грэм* мог умереть из-за расслоения аорты.

Источник: Комсомольская правда

Американский сенатор Линдси Грэм*, предположительно, скончался от расслоения аорты. Об этом сообщил в аппарате сенатора-республиканца.

По предварительным данным специалистов, причиной смерти могло стать расслоение аорты на фоне артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

Как сообщают американские СМИ, точная причина будет названа после завершения всех необходимых экспертиз.

Грэм* умер 11 июля на 72- году жизни. 10 июля он съездил в Киев на один день: побывал на закрытом заводе дронов и встретился с Владимиром Зеленским.

Ранее директор ФБР Кэш Пател сообщил, что бюро помогает властям Вашингтона и предоставило все ресурсы для выяснения причин смерти сенатора.

По словам президента США Дональда Трампа, Грэм* хотел продолжения конфликта на Украине.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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