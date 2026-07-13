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Стало известно, когда завершится прием заявлений в первый класс

Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Шестого июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Он продлится до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней», — говорится в сообщении.

Уточняется, что необходимые документы можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу на Едином портале государственных услуг или на интегрированном с ним соответствующем региональном портале.

«Прием в первые классы — это всегда волнительный процесс для родителей, и мы делаем все, чтобы этот процесс был максимально понятным, прозрачным и удобным для них», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В Минпросвещения отметили, что родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также по указанному ими почтовому или электронному адресу. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест.

Первый этап приема в первые классы начинался не позднее 1 апреля и продлился до 30 июня.