Стало известно, когда завершится прием заявлений в первый класс

«Прием в первые классы — это всегда волнительный процесс для родителей, и мы делаем все, чтобы этот процесс был максимально понятным, прозрачным и удобным для них», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.