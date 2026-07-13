СМИ: Иран планировал покушение на Трампа во время саммита НАТО в Турции

По данным телеканала, западное разведывательное агентство передало предупреждение, что привело к замене самолета американского лидера.
По информации источника, спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи, где обсуждалась возможность убийства Трампа на турецкой территории. Иранские чиновники рассматривали его приезд как уникальную возможность.
Трамп покинул саммит на старом самолете Air Force One, а не на новом лайнере, подаренном Катаром. Это было сделано по рекомендации Секретной службы. Также президент быстро поднялся на борт до того, как журналисты успели его заснять.
— Иран не намерен нападать на Израиль на данном этапе, — заявил израильский источник.
При этом президент США Дональд Трамп, который ранее сообщал об имеющихся планах Ирана совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить страну с невиданной силой, если с ним что-то случится.
8 июля американские военные также нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на атаки ближневосточного государства на танкеры в Ормузском проливе.