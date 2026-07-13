Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Иран планировал покушение на Трампа во время саммита НАТО в Турции

Израильский «12 канал» в воскресенье, 12 июля, сообщил, что Иран планировал покушение на президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Турции.

Израильский «12 канал» в воскресенье, 12 июля, сообщил, что Иран планировал покушение на президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Турции.

По данным телеканала, западное разведывательное агентство передало предупреждение, что привело к замене самолета американского лидера.

По информации источника, спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи, где обсуждалась возможность убийства Трампа на турецкой территории. Иранские чиновники рассматривали его приезд как уникальную возможность.

Трамп покинул саммит на старом самолете Air Force One, а не на новом лайнере, подаренном Катаром. Это было сделано по рекомендации Секретной службы. Также президент быстро поднялся на борт до того, как журналисты успели его заснять.

— Иран не намерен нападать на Израиль на данном этапе, — заявил израильский источник.

При этом президент США Дональд Трамп, который ранее сообщал об имеющихся планах Ирана совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить страну с невиданной силой, если с ним что-то случится.

8 июля американские военные также нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на атаки ближневосточного государства на танкеры в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше