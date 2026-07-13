Еще один молодежный центр для творчества появится в Хабаровске

Хабаровский край стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и президентской программы «Регион для молодых». Благодаря этому в начале 2027 года край получит 113 млн рублей из федерального бюджета на обновление молодежных центров, укрепление материально-технической базы и поддержку волонтерских инициатив. По программе «Регион для молодых» выделили 106 млн рублей, которые пойдут на оснащение нового молодежного центра с творческими мастерскими, коворкингами и карьерными пространствами. Также реализуют проекты, направленные на раскрытие потенциала молодежи: «Профпригодность», лабораторию социального театра «Я могу», «Родительскую гостиную», медиапроект «Семейный код» и другие. Также специалисты по молодежной политике пройдут обучение и обменяются опытом с коллегами из других регионов. «Эти победы — яркое свидетельство того, что Хабаровский край стал настоящим драйвером молодежной политики в стране. Свыше 113 млн рублей — это колоссальный ресурс, который позволит нам создать еще больше современных площадок и программ. Это признание нашего общего труда и доверие федерального центра», — отметила председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева. Хабаровский край уже в третий раз побеждает в программе «Регион для молодых». На выделенные средства уже обновили и открыли 4 молодежных центра в Хабаровске — «Дом общественных организаций, “Молодежный досуговый центр”, “Молодежный центр “Хабаровск” и “Молодежный военно-патриотический центр”. Также реализовали масштабные проекты Всероссийский форум для глухой и слабослышащей молодежи “Слушаю сердцем”, Карьерный форум, краевой проект “Студенческие игры”, форум молодежи коренных малочисленных народов, форум “Настоящие отцы” и другие. Край также получит грант на 7,2 млн рублей за победу в конкурсе “Регион добрых дел”. Сумма будет направлена на развитие добровольчества.