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В России предложили сделать скидку на авиабилеты для школьников: вот в каком случае

В Госдуме хотят ввести скидки в 50% на авиабилеты школьникам в каникулы.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50-процентной скидкой. С подобной инициативой выступил парламентарий Игорь Антропенко в беседе с ТАСС.

«Есть предложение с точки зрения поддержки семей и наших юных школьников предоставить дополнительную скидку в размере 50% стоимости авиаперелета в период школьных каникул всем школьникам нашей страны», — сказал депутат.

Как напомнил Антропенко, на данный момент 50-процентная скидка на внутренние рейсы действует только для детей в возрасте до 12 лет.

С января 2025 года действует скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, летящих с родителем. С 1 марта 2026 года скидку 50% на внутренние рейсы могут получить дети, летящие с любым взрослым (не обязательно родителем) в одном бронировании.

До этого в России предложили предоставлять российским школьникам дополнительный пятидневный семейный образовательный отпуск в течение учебного года.

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