В Хабаровском крае 13 июля ожидается кратковременный дождь

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток возможен подъём уровней воды на малых реках южных и части центральных районов на 1,0−1,5 м, с вероятностью достижения отметок неблагоприятного гидрологического явления. Под особым контролем — реки Урми, Подхоренок, Матай, Катэн, Манома, Чуин, Ин, Беренджа. Также сохраняется риск локальных подтоплений в ряде населённых пунктов, включая территории, удалённые от крупных водоёмов. Наиболее уязвимыми считаются Амурский, Верхнебуреинский, Хабаровский, имени Лазо районы, а также Бикинский и Вяземский округа. Прогноз подлежит корректировке по мере поступления оперативных данных об осадках.