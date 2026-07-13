Россиянам объяснили, как платить за лекарства меньше и не рисковать здоровьем

Он пояснил, что перед выходом на рынок такие препараты должны подтвердить биоэквивалентность оригиналу. Это означает, что они содержат то же действующее вещество, имеют такую же дозировку и форму выпуска, а также одинаковую скорость всасывания в организме. Кроме того, они проходят государственную регистрацию и контроль качества, как и оригинальные препараты.