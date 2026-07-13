Пока вы спали: заступился за мармеладных червячков, потери от ожирения, фильм ужасов в реале

Милонов заступился за мармеладных червячков, но есть нюанс: он не беспристрастен. Экономические потери России от ожирения составляют 0,7% ВВП. Фильм ужасов в реале: гусеницы съели почти миллион гектаров леса Урала и Сибири. Об этом и многом другом читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока.
Официально.
ЦИК завершил прием документов для заверения списков кандидатов в Госдуму.
ЦИК РФ завершил прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму, принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий. Как отметил в беседе с ТАСС (16+) заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущие кампании. Документы представили все пять парламентских партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также шесть непарламентских — «Яблоко», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии и «Зеленые».
ЦИК: на выборы в Госдуму выдвинулись 80 самовыдвиженцев.
На выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам выдвинулись 80 кандидатов в порядке самовыдвижения, прием документов от них завершен. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
Дмитриев назвал Великобританию падшей империей из-за проблем с миграцией.
Миграционный кризис превратил Великобританию в падшую империю. Об этом 12 июля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал на публикацию правого активиста Томми Робинсона в соцсети X (18+).
Милонов заступился за мармеладных червячков, но есть нюанс: он не беспристрастен.
Детям можно есть мармелад любой формы, включая лакомства в виде червяков. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий признался, что и сам любит такой мармелад. «В виде фекалий, я, честно говоря, не видел мармеладок. Но всякие разные в виде червяков, гусениц — да пусть они едят. И пауков своих, и прочие причудливые формы мармеладные. Я и сам люблю мармеладных червяков. В этом нет ничего плохого», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru» (18+). Напомним, Минпросвещения ранее направило в регионы рекомендации, в которых говорится, что с точки зрения психоневролога желание ребёнка попробовать мармелад в виде червей или крови не является адекватным.
В России.
Власти планируют усилить контроль за импортом одежды и обуви.
Минпромторг, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная таможенная служба (ФТС) до конца 2026 года планируют провести эксперимент по усилению контроля за импортом товаров легкой промышленности. Ведомства впервые протестируют механизм автоматического сопоставления таможенной стоимости импортируемой продукции с данными налоговой отчетности и системы маркировки «Честный знак». Необходимость запуска нового механизма Минпромторг объясняет ростом числа случаев недостоверного декларирования стоимости импортной продукции.
В регионах стали срываться госзакупки топлива.
В России на фоне дефицита топлива начали чаще срываться государственные закупки бензина и дизеля. В мае-июне «Известия» (18+) нашли не менее 10 отмененных, несостоявшихся или повторных торгов — это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты объясняют ситуацию тем, что фиксированные цены госконтрактов перестали успевать за ростом стоимости топлива. Пока готовится закупка, бензин и дизель дорожают, поэтому поставщикам становится выгоднее продавать их коммерческим клиентам и на АЗС, чем работать с государственными заказчиками.
Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом вырос на 25%
Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии 2026 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Renault (40%), Nissan (35%) и Lexus (33%). Корейские бренды Kia и Hyundai также продемонстрировали высокую динамику — 32% и 30% соответственно. Средняя цена автомобиля по итогам шести месяцев составила 2,3 млн рублей.
Экономические потери России от ожирения составляют 0,7% ВВП.
Преждевременная смертность из-за заболеваний, вызванных избыточным весом, может ежегодно обходиться российской экономике в 0,7% ВВП. Об этом сообщает РБК (18+) со ссылкой на доклад профессора НИУ ВШЭ Марины Колосницыной и ее аспирантки Анастасии Деевой. По подсчетам исследователей, суммарный объем непроизведенного ВВП за тот период, который в теории могли бы прожить люди, скончавшиеся в 2023 году от последствий ожирения и избыточного веса, достигает 1,25 трлн рублей. Непосредственные потери экономики только за сам 2023 год оцениваются в 69,4 млрд рублей, что эквивалентно 0,04% от ВВП.
Коллагеновые пленки для восстановления роговицы глаза создали в России.
Российские ученые разработали эффективную методику создания коллагеновых матриц для выращивания клеток роговицы глаза. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Института цитологии РАН. Разработка может стать альтернативой традиционным методам лечения повреждений роговицы и снизить потребность в донорских трансплантатах. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Дальнейшие клинические испытания позволят оценить эффективность метода на практике.
Стоматолог объяснила появление тренда на исправление прикуса среди зумеров.
В последние годы эстетическая стоматология перестала восприниматься молодыми людьми только как медицинская необходимость и превратилась в способ вложения в себя. Об этом 12 июля рассказала генеральный директор сети стоматологических клиник «Команда Мечты» Светлана Петросян в беседе с Газетой.ru (18+). По данным сети, за последние три года спрос на исправление прикуса среди пациентов в возрасте от 18 до 25 лет вырос более чем на 40%. Эксперт пояснила, что отношение к внешности изменилось из-за видеозвонков, социальных сетей и приложений для знакомств. Многие молодые пациенты признаются, что именно фотографии и постоянная визуальная фиксация себя стали причиной первого обращения к ортодонту.
Фильм ужасов в реале: гусеницы съели почти миллион гектаров леса Урала и Сибири.
Внутри фильма-катастрофы этим летом оказались жители Урала и Сибири. Леса, которые всегда были гордостью региона, сегодня стоят оголенные. Их буквально съели гусеницы непарного шелкопряда. Уже повреждено около миллиона гектаров — территория размером с небольшую страну. И, по словам специалистов, в следующем году ситуация ухудшится. Такого нашествия ученые не видели 60 лет. По некоторым подсчетам, гусеницы «перекусили» уже миллионом гектаров леса — то есть, территорией размером с Кипр. Зверский аппетит спровоцировала слишком хорошая погода.
На Москву надвигается «комариная буря».
Спад численности комаров в Москве и Подмосковье, который многие заметили в первой половине июля, окажется временным. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин предупредил жителей региона о «комариной буре» к концу месяца. По словам эколога, нынешнее затишье объясняется погодными условиями: ливни были скоротечными, влага быстро испарялась, и водоёмы, лужи и бочки пересыхали раньше, чем личинки успевали превращаться во взрослых насекомых. За последние дни накопилось достаточно воды, и резкий рост популяции стоит ожидать уже в конце следующей недели.
В Москве вернулись в активный оборот пятирублевые купюры.
Бумажные банкноты номиналом пять рублей вернулись в активный оборот в Москве, передает корреспондент РИА Новости (18+). Сейчас можно получить пять рублей, расплачиваясь на рынках, заправках и магазинах в столице. Банкнота была введена в обращение, как сообщается на сайте Банка России, 1 января 1998 года, однако некоторые москвичи увидели ее впервые.
О спорте.
Россияне завоевали рекордное количество медалей на юниорском ЧЕ по борьбе.
Российские спортсмены завоевали рекордное количество медалей на юниорском чемпионате Европы по борьбе. Турнир проходил в Скопье. Россияне выиграли на турнире 27 медалей из 29 возможных. На их счету 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых наград. Они стали победителями общего медального зачета.
Сборная России выиграла медальный зачет Кубка Европы по дзюдо.
Сборная России стала победителем медального зачета Кубка Европы по дзюдо. В турнире, который проходил в Венгрии, принимали участие спортсмены не старше 21 года. На счету российской команды 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. На турнире сборная России выступала с национальной символикой.
Россияне выиграли медальный зачет юниорского чемпионата Европы по плаванию.
Российские спортсмены стали победителями медального зачета на юниорском чемпионате Европы по плаванию. Турнир проходил в Мюнхене. По итогам соревнований россияне завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. Второе место заняла сборная Италии (5−5−4), третье — команда Великобритании (5−2−7). В юниорском чемпионате Европы принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет. Российские атлеты соревновались в нейтральном статусе.
Россияне вошли в топ-3 общего зачета на юниорском и молодежном ЧЕ по велотреку.
Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете юниорского и молодежного чемпионата Европы по велотреку. Турнир проходил в Германии. На счету россиян 6 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Их опередили только итальянцы (14−7−6) и немцы (9−6−4). Чемпионат Европы проходил среди юниоров (до 21 года) и молодежи (до 23 лет) в Котбусе с 7 по 12 июля. Россияне выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.
Янник Синнер во второй раз подряд выиграл Уимблдон.
Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче Уимблдона. Турнир проходил в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Синнера, получившего 1-й номер посева. Зверев был посеян на турнире под 2-м номером. Для Синнера эта победа стала 100-й на турнирах Большого шлема.
Финиш этапа «Тур де Франс» завершился аварией с участием автомобиля.
Девятый этап многодневной велогонки «Тур де Франс» завершился аварией с участием автомобиля для прессы. Об этом сообщило агентство RMC Sport (18+). В конце воскресного заезда водитель автомобиля потерял сознание и врезался в ограждения возле финиша. Отмечается, что в результате инцидента пострадали восемь человек, один из которых получил серьезные травмы, однако его жизни ничего не угрожает. Прокуратура начала расследование для установления обстоятельств аварии, водитель не был взят под стражу.
Это интересно.
Сделавший предложение на «Итогах года» журналист обвенчался.
Журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга, который во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным сделал предложение своей возлюбленной Ольге, обвенчался с ней. Церемония прошла 12 июля. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем телеграм-канале (16+) .По словам митрополита, он с радостью выполнил указание главы государства, а также пожелал молодым семейного благополучия и счастья.
Разъяренный бизон подкинул пенсионера на три метра в национальном парке в США.
Огромный бизон подкинул рогами в воздух пожилого мужчину в Йеллоустонском национальном парке. Американец от удара животного подлетел почти на три метра, сообщила 12 июля газета The Sun (18+). Пострадавший вместе с внуком находился, как ему казалось, на безопасном расстоянии от зверя — примерно в 90 метрах. Однако бизон внезапно сорвался с места и побежал в сторону туристов, после чего ударил туриста рогом в бедро. Посетителям общими усилиями удалось отпугнуть животное. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.
ФИФА продаёт кусочки газона с финала ЧМ-2026 по $450 за штуку.
ФИФА запустила продажу необычных сувениров для болельщиков. Международная федерация футбола предлагает приобрести фрагменты газона со стадиона «МетЛайф» в Нью-Джерси. Именно на этой арене пройдёт решающий матч чемпионата мира 2026 года. Соответствующий товар уже появился в официальном онлайн-магазине организации. Каждый кусочек поля заключили в специальную смолу, чтобы сохранить траву в первозданном виде. Стоимость такого сувенира составляет $450. Вместе с фрагментом газона покупатель получит USB-накопитель с сертификатом подлинности.
В мире.
Индия объявила национальный траур из-за смерти отца эмира Катара.
Правительство Индии объявило 13 июля однодневный национальный траур в связи со смертью отца эмира Катара Хамада бен Халифы Аль Тани. Об этом сообщил индийский МИД. В день траура государственный флаг Индии будет приспущен на всех зданиях страны. Кроме того, в понедельник отменены официальные развлекательные мероприятия.
Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4 490.
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4 490. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес. Согласно ежедневной правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, 17 907 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека, 32 401 прошел лечение в больницах и медицинских учреждениях.
Reuters: число пострадавших при пожаре в Бангкоке увеличилось до 63.
По меньшей мере 27 человек погибли, еще 63 получили ранения в результате сильного пожара в пабе на севере Бангкока. Об этом сообщило агентство Reuters (18+) со ссылкой на местные власти. По его информации, к моменту прибытия спецслужб пожар успел охватить все здание. Премьер-министр подтвердил журналистам на месте происшествия, что погибли 27 человек, еще несколько были доставлены в больницу. Он уточнил, что причина пожара выясняется.
В ЕС не смогли договориться о диалоге с РФ.
Евросоюз так и не подошел к этапу запуска официальных переговоров с Россией. В июне глава Евросовета Антониу Кошта пытался установить канал связи с Москвой, однако эта инициатива не получила поддержки внутри объединения. По данным СМИ, Германия и Франция отнеслись к ней без энтузиазма, а страны Балтии и Северной Европы выступили против преждевременных контактов с РФ.
Выжившие после иранского удара солдаты США обвинили командиров в предательстве.
Американские военные, выжившие после атаки Ирана 1 марта на базу в порту Эш-Шуайба (Кувейт), обвинили командование в предательстве. Солдаты утверждают, что командиры игнорировали предупреждения о возможной атаке, сообщила 12 июля газета The Washington Post (18+). Отмечается, что бригадный генерал Клинт Барнс и генерал-майор Джон Хинсон не обращали внимания на предупреждения разведки, что база может оказаться вероятной целью Ирана. Военные возмущены тем, что генералы отправили войска туда, несмотря на рекомендации не делать этого.
Зеленский решил сменить правительство Украины.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 12 июля о предстоящих кадровых изменениях в правительстве и правоохранительных органах Украины, включая замену премьер-министра Юлии Свириденко. По словам Зеленского, он предложил Свириденко возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером. Кто займет пост премьера, пока не уточняется. Кадровые перестановки также затронут другие министерства и правоохранительные органы. Детали изменений не раскрываются.