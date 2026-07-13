Пока вы спали: заступился за мармеладных червячков, потери от ожирения, фильм ужасов в реале

Детям можно есть мармелад любой формы, включая лакомства в виде червяков. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий признался, что и сам любит такой мармелад. «В виде фекалий, я, честно говоря, не видел мармеладок. Но всякие разные в виде червяков, гусениц — да пусть они едят. И пауков своих, и прочие причудливые формы мармеладные. Я и сам люблю мармеладных червяков. В этом нет ничего плохого», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru» (18+). Напомним, Минпросвещения ранее направило в регионы рекомендации, в которых говорится, что с точки зрения психоневролога желание ребёнка попробовать мармелад в виде червей или крови не является адекватным.