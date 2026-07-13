Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана: США помешали заключить соглашение c Оманом по Ормузскому проливу

11 июля прошли переговоры Ирана и Омана по урегулированию ситуации в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры Ирана и Омана, состоявшиеся в субботу, были посвящены урегулированию ситуации в Ормузском проливе. Однако США воспрепятствовали достижению соглашения, оказав давление на Маскат. Об этом сообщил иранский МИД.

«Переговоры в Маскате в целом были сконцентрированы на вопросах регулирования судоходства в Ормузском проливе… и, к сожалению, США помешали достижению соглашения по этому вопросу, оказывая открытое и скрытое давление на Оман», — говорится в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что будущий режим управления в Ормузском проливе должен быть выработан в ходе консультаций между Тегераном и Маскатом с учетом ситуации последних месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.

На днях Axios сообщил, что вооруженные силы США нанесли серию ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше