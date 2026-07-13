МИД Ирана: США помешали заключить соглашение c Оманом по Ормузскому проливу

«Переговоры в Маскате в целом были сконцентрированы на вопросах регулирования судоходства в Ормузском проливе… и, к сожалению, США помешали достижению соглашения по этому вопросу, оказывая открытое и скрытое давление на Оман», — говорится в Telegram-канале.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что будущий режим управления в Ормузском проливе должен быть выработан в ходе консультаций между Тегераном и Маскатом с учетом ситуации последних месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.
На днях Axios сообщил, что вооруженные силы США нанесли серию ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше