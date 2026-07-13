Пять человек погибли при израильском ударе по Газе, среди них ребенок

В секторе Газа в результате израильского авиаудара погибли по меньшей мере пять человек, включая девятилетнюю девочку. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил турецкий портал ANews со ссылкой на палестинских представителей здравоохранения.
Взрыв прогремел в районе Сабра города Газа. Израильские военные выпустили три ракеты по ремонтно-токарной мастерской на улице Ас-Сынаа. Среди погибших — девятилетняя девочка, получившая смертельные ранения. Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении.
До этого верховный лидер Ирана Аятолла Моджтаба Хаменеи обратился к народу с посланием, в котором заявил, что страна отомстит за гибель его отца Али Хаменеи, а также всех погибших в конфликте с США.
При этом президент США Дональд Трамп, который ранее сообщал об имеющихся планах Ирана совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить страну с невиданной силой, если с ним что-то случится.
8 июля американские военные также нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на атаки ближневосточного государства на танкеры в Ормузском проливе.