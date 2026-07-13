Эксперт Арамилев назвал перцовые баллончики малоэффективными против медведей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Перцовые баллончики не являются эффективным средством защиты от тигров и медведей и в некоторых случаях могут даже спровоцировать нападение животного. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АНО «Центр “Амурский тигр” Сергей Арамилев.
«Есть история с перцовыми баллончиками. Есть большие специальные баллоны от крупных млекопитающих, но с ними две проблемы», — сказал Арамилев.
Он пояснил, что одной из основных сложностей является зависимость работы таких средств от направления ветра. «Нет времени сказать зверю: “Подожди, я зайду с подветренной стороны, чтобы мне в лицо не летело, а тебе попало”, — отметил он.
По словам главы центра, даже прямое попадание струи раздражающего вещества не всегда позволяет остановить крупного хищника. «В реальности он не столь эффективен. Даже прямое попадание струи перцового газа в глаза тигру или медведю не останавливает его», — подчеркнул он.
Арамилев пояснил, что зрение не является для тигров и медведей основным способом восприятия окружающего мира. «Их обоняние позволяет учуять человека рядом, а попадание перца в глаза для них неприятно, но не критично», — сказал он.
По его мнению, использование баллончиков может привести к обратному эффекту. «Мы можем тем самым усугубить ситуацию и уж точно спровоцировать нападение. То есть сделать животному больно, а по запаху и звукам он сориентируется, в какую сторону нападать», — отметил Арамилев.