Эксперт Балынин назвал факторы, которые повлияют на рост зарплат в 2027 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дефицит высококвалифицированных кадров и рост минимального размера оплаты труда будут ключевыми факторами, влияющими на рост зарплат в 2026—2027 годах. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных план не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров», — сказал Балынин.
По мнению эксперта, средняя заработная плата в России в 2026 году и в последующие годы будет расти, но темпы такого увеличения постепенно будут замедляться. При этом они будут оставаться в значениях, превосходящих уровень инфляции, добавил Балынин.