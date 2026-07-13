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Эксперт Балынин назвал факторы, которые повлияют на рост зарплат в 2027 году

Ими станут повышение МРОТ и дефицит кадров, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дефицит высококвалифицированных кадров и рост минимального размера оплаты труда будут ключевыми факторами, влияющими на рост зарплат в 2026—2027 годах. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных план не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров», — сказал Балынин.

По мнению эксперта, средняя заработная плата в России в 2026 году и в последующие годы будет расти, но темпы такого увеличения постепенно будут замедляться. При этом они будут оставаться в значениях, превосходящих уровень инфляции, добавил Балынин.