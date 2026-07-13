Эксперт Юрченко: из-за потепления комары могут чаще распространять инфекции

Юрченко добавил, что в условиях потепления вирусы, уже распространенные в России, могут усиливать свою патогенность. «Это мое предположение, но оно основано на сравнениях, например, с тропическими странами. У нас, конечно, не тропический климат, нас климат оберегает. Потому что в холодное время года гибнут все виды тропических комаров, которые к нам могут попадать с транспортом. Но в перспективе, смотря какие будут изменения, но часть возбудителей в летнее время с перелетными птицами может к нам попадать и передаваться в наших условиях», — подчеркнул он.