Эксперт Юрченко: из-за потепления комары могут чаще распространять инфекции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Повышение температуры и влажности из-за изменения климата может привести не только к росту численности комаров, но и к увеличению риска распространяемых ими инфекций. Об этом ТАСС сообщил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко.
«Что касается переноса комарами различных возбудителей, в том числе и вирусов, это актуально в связи с повышением климатической нормы и влажности. Мало того, что будет много комаров, заболевших, скорее всего, тоже будет больше. Чем выше температура окружающей среды, тем выше риск прохождения жизненных циклов возбудителями в комарах. Например, птицы, которые являются резервуарами вируса лихорадки Западного Нила, мигрируя к нам, приносят этот вирус, и наши комары способны к его переносу. И таких возбудителей, которые будут способны инфицировать людей, может больше становиться постепенно», — сказал он.
Юрченко добавил, что в условиях потепления вирусы, уже распространенные в России, могут усиливать свою патогенность. «Это мое предположение, но оно основано на сравнениях, например, с тропическими странами. У нас, конечно, не тропический климат, нас климат оберегает. Потому что в холодное время года гибнут все виды тропических комаров, которые к нам могут попадать с транспортом. Но в перспективе, смотря какие будут изменения, но часть возбудителей в летнее время с перелетными птицами может к нам попадать и передаваться в наших условиях», — подчеркнул он.