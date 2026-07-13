Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян призвали не торопиться с перерасчетом пенсий

Доцент Иванова-Швец призвала не торопиться с перерасчетом пенсий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пенсионеры с большим стажем, но небольшой пенсией часто подают заявления на перерасчет по формуле «60 месяцев работы». Однако такой шаг без проверки документов может привести к уменьшению выплат, рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При назначении пенсии за период до 2002 года гражданин может выбрать расчет по ИПК или по 60 месяцам работы подряд. Многие спешат поменять его, не оценив детали.

«Речь идет о “слепом” перерасчете, когда человек, не вникнув и не убедившись в том, что у него пенсия будет больше, подает заявление на перерасчет, а потом по факту оказывается, что пенсия меньше», — пояснила эксперт.

Социальный фонд производит пересчет только при наличии оснований, например дополнительных документов. Если новый расчет оказывается невыгодным, пенсия остается прежней. Иванова-Швец советует перед подачей заявления внимательно проверить все документы и проконсультироваться в отделении Социального фонда.