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Россиянам назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Шахмарданов: в Мособласти есть риск заражения клещевым энцефалитом.

Источник: Комсомольская правда

Россиян предупредили о высоком риске заражения клещевым энцефалитом в нескольких регионах, включая Московскую, Калининградскую, Свердловскую, Кемеровскую и ряд других областей. Об этом напомнил профессор Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Мурад Шахмарданов для РИА Новости.

Специалист рекомендовал вакцинироваться и соблюдать меры профилактики.

По словам эксперта, риск заражения также существует в Крыму, Севастополе и на большей части Поволжья. Высокая опасность сохраняется в Свердловской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Красноярском крае и Алтае.

Профессор добавил, что на Дальнем Востоке риск заражения клещевым энцефалитом существует практически повсеместно — в Амурской, Сахалинской областях, Бурятии, Якутии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях и Еврейской автономной области.

Как ранее сообщал KP.RU, риск заражения энцефалитом при укусе клеща равен примерно 2−6%.

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