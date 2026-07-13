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Москвичи начали получать пятирублевые бумажные купюры на сдачу

РИАН: пятирублевые бумажные купюры вернулись в активный оборот в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Бумажные купюры номиналом пять рублей вновь начали активно использоваться в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Получить такую банкноту в качестве сдачи сейчас можно на рынках, автозаправках и в магазинах столицы. Пятирублевая купюра была введена в обращение 1 января 1998 года, однако некоторые жители Москвы столкнулись с ней впервые.

Ранее Гознак применил в обновленных банкнотах номиналом 1 тысяча рублей современные защитные технологии с оптически-переменными элементами. Гендиректор компании Аркадий Трачук уточнил, что аналогичные решения используются и на обновленных пятитысячных купюрах.

Как писал KP.RU, российские банкноты входят в пятерку самых защищенных в мире. Основатель Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что в России купюры изготавливаются из хлопковой бумаги.