Москвичи начали получать пятирублевые бумажные купюры на сдачу

Бумажные купюры номиналом пять рублей вновь начали активно использоваться в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Получить такую банкноту в качестве сдачи сейчас можно на рынках, автозаправках и в магазинах столицы. Пятирублевая купюра была введена в обращение 1 января 1998 года, однако некоторые жители Москвы столкнулись с ней впервые.
Ранее Гознак применил в обновленных банкнотах номиналом 1 тысяча рублей современные защитные технологии с оптически-переменными элементами. Гендиректор компании Аркадий Трачук уточнил, что аналогичные решения используются и на обновленных пятитысячных купюрах.
Как писал KP.RU, российские банкноты входят в пятерку самых защищенных в мире. Основатель Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что в России купюры изготавливаются из хлопковой бумаги.