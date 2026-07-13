Мошенники придумали новую схему обмана семей военных: что важно знать

Мошенники начали звонить семьям без вести пропавших участников СВО и предлагают за плату якобы вернуть их тела. Об этом сообщила руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова.
Она подчеркнула, что методы обмана родственников бойцов постоянно совершенствуются, и число мошеннических схем уже достигло огромных масштабов.
«Подделывают номера, предлагают меры поддержки, делают это завуалировано, но на самом деле это мошенники… Даже предлагают привезти тело бойца семьям за определенную сумму денег, это касается пропавших без вести», — сказала Белехова для РИА Новости.
Глава КСВО призвала объединить усилия властей и общества, чтобы бороться с обманом семей военных. Также она отметила, что родственники военнослужащих должны быть информированы о том, куда обращаться в случае пропажи близкого человека без вести.
Ранее стало известно, что злоумышленники обманывают родных пропавших бойцов СВО по схеме переезда чата.