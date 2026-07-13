Ремонт дороги к сёлам Хабаровского края продолжается

Работы на 5,6 километровом участке реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Производственные мероприятия стартовали 15 мая 2026 года. За прошедшее время подрядчики выполнили комплекс подготовительных работ, провели фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и устранили пучины земляного полотна — это важно для долговечности дорожного основания.