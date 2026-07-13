FT: Отставка посла Украины в США может быть связана с покупкой элитной квартиры

Сама дипломат опровергает обвинения. В интервью Bihus.Info она заявляла, что родители инвестировали в квартиру еще в 2019 году, когда цена была ниже, и покупали ее в рассрочку. До назначения послом в США Стефанишина занимала должность вице-премьера — министра юстиции Украины, говорится в сообщении.