FT: Отставка посла Украины в США может быть связана с покупкой элитной квартиры

Отставка посла Украины в США Ольги Стефанишиной может быть связана с расследованием покупки элитной недвижимости в Киеве по заниженной цене членами ее семьи, сообщает Financial Times.
По данным издания, в 2022 году мать дипломата Надежда Кравец приобрела трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров в ЖК «Львовская площадь» за 3,04 миллиона гривен, тогда как минимальная цена аналогичных объектов составляла 12 миллионов гривен. Риелтор назвал такую стоимость нереалистичной. При этом квартира отсутствует в декларации Стефанишиной.
Сама дипломат опровергает обвинения. В интервью Bihus.Info она заявляла, что родители инвестировали в квартиру еще в 2019 году, когда цена была ниже, и покупали ее в рассрочку. До назначения послом в США Стефанишина занимала должность вице-премьера — министра юстиции Украины, говорится в сообщении.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в понедельник, 27 апреля, с иронией прокомментировал фото украинского посла в США Ольги Стефанишиной. Оно было сделано «под столом» во время приема, в ходе которого произошло покушение на членов администрации Белого дома и его главу Дональда Трампа.