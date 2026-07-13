Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о росте распространение инфекций через комаров из-за потепления

Биолог Юрченко: потепление может повысить риск инфекций, переносимых комарами.

Источник: Комсомольская правда

Повышение температуры и влажности может привести не только к увеличению количества комаров, но и к росту числа инфекций, которые они способны переносить. Об этом заявил старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН Юрий Юрченко.

«Что касается переноса комарами различных возбудителей, в том числе и вирусов, это актуально в связи с повышением климатической нормы и влажности», — сказал биолог для ТАСС.

Юрченко отметил, что комары способны участвовать в распространении вируса лихорадки Западного Нила. В будущем число возбудителей будет постепенно увеличиваться. Из-за потепления уже существующие в России вирусы могут стать более опасными.

Ранее KP.RU сообщал, что с начала сезона активности клещей порядка 337 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов. В Роспотребнадзоре отметили, что наиболее эффективной мерой защиты от энцефалита остается вакцинация.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше