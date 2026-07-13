Россиян предупредили о росте распространение инфекций через комаров из-за потепления

Повышение температуры и влажности может привести не только к увеличению количества комаров, но и к росту числа инфекций, которые они способны переносить. Об этом заявил старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН Юрий Юрченко.
«Что касается переноса комарами различных возбудителей, в том числе и вирусов, это актуально в связи с повышением климатической нормы и влажности», — сказал биолог для ТАСС.
Юрченко отметил, что комары способны участвовать в распространении вируса лихорадки Западного Нила. В будущем число возбудителей будет постепенно увеличиваться. Из-за потепления уже существующие в России вирусы могут стать более опасными.
Ранее KP.RU сообщал, что с начала сезона активности клещей порядка 337 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов. В Роспотребнадзоре отметили, что наиболее эффективной мерой защиты от энцефалита остается вакцинация.