Экс-премьер Испании пошутил о составе сборной Франции по футболу

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой с иронией высказался о составе сборной Франции перед полуфиналом чемпионата мира. Его слова приводит испанское издание El Debate.
По мнению политика, французская команда обладает одним из сильнейших составов на турнире. При этом он в шутливой форме отметил, что главным недостатком этой сборной является отсутствие в ней французов.
Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции состоится 14 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что суперкомпьютер оценил шансы команд на выход в полуфинал чемпионата мира по футболу 2026 года.
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