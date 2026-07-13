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Экс-премьер Испании пошутил о составе сборной Франции по футболу

Бывший премьер-министр Испании назвал главный недостаток сборной Франции.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой с иронией высказался о составе сборной Франции перед полуфиналом чемпионата мира. Его слова приводит испанское издание El Debate.

По мнению политика, французская команда обладает одним из сильнейших составов на турнире. При этом он в шутливой форме отметил, что главным недостатком этой сборной является отсутствие в ней французов.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции состоится 14 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер оценил шансы команд на выход в полуфинал чемпионата мира по футболу 2026 года.

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