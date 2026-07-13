Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: военные США сбили крылатую ракету и беспилотник Ирана

Военные Соединённых Штатов ликвидировали беспилотный летательный аппарат и крылатую ракету Ирана, которые якобы были запущены в сторону Ормузского пролива, сообщает CNN.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов ликвидировали беспилотный летательный аппарат и крылатую ракету Ирана, сообщает CNN.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от представителя Центрального командования ВС США Тима Хокинса. Он уточнил, что БПЛА и ракета якобы были запущены в сторону Ормузского пролива.

«Корпус стражей исламской революции около часа назад открыл огонь в сторону маршрута прохода коммерческих судов в Ормузском проливе. ВС США успешно сбили крылатую ракету и беспилотник», — говорится в сообщении.

Напомним, Центральное командование ВС Соединённых Штатов объявило об ударах по территории после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции. В КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

По данным CENTCOM, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше