CNN: военные США сбили крылатую ракету и беспилотник Ирана

Военные Соединённых Штатов ликвидировали беспилотный летательный аппарат и крылатую ракету Ирана, сообщает CNN.
«Корпус стражей исламской революции около часа назад открыл огонь в сторону маршрута прохода коммерческих судов в Ормузском проливе. ВС США успешно сбили крылатую ракету и беспилотник», — говорится в сообщении.
Напомним, Центральное командование ВС Соединённых Штатов объявило об ударах по территории после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции. В КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.
По данным CENTCOM, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана.