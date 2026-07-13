Россиянам назвали два основных фактора роста зарплат в России в 2026—2027 годах

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал два основных фактора роста зарплат в России в 2026—2027 годах. Об этом он сообщил ТАСС.
«Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных план не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров», — сказал эксперт.
Балынин добавил, что средние зарплаты в России продолжат увеличиваться в ближайшие годы, однако темпы роста будут постепенно снижаться. При этом повышение доходов будет сохраняться на уровне выше инфляции.
Ранее KP.RU сообщал, что за последние 15 лет среднемесячная номинальная зарплата россиян увеличилась в пять раз. В 2010 году средняя заработная плата составляла около 21 тысячи рублей в месяц. Согласно данным Росстата, в 2025 году она достигла около 100 тысяч рублей.