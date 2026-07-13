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Сенатор Макконнелл продолжит работу, несмотря на проблемы со здоровьем

84-летний сенатор Макконнелл обратился к избирателям.

Источник: Комсомольская правда

Авторитетный американский сенатор Митч Макконнелл обратился к избирателям. Он заверил, что несмотря на проблемы со здоровьем, продолжит работать. Однако по рекомендации врачей политик пока не сможет присутствовать на голосованиях в сенате.

«У меня все еще есть незаконченные дела, которые я должен завершить от вашего имени, и я твердо намерен завершить работу, для которой вы меня избрали», — цитирует сенатора Punchbowl News.

Макконнелл пояснил, что по рекомендации врачей пока не сможет присутствовать на голосованиях в сенате, поскольку ему необходимо пройти курс реабилитации.

Причиной госпитализации стало падение, после которого Макконнелл потерял сознание. Серьезных травм врачи не обнаружили, однако, по его словам, лечение осложняется последствиями полиомиелита, которые с возрастом дают о себе знать все сильнее.

11 июля умер американский сенатор-русофоб Линдси Грэм*. По некоторым данным, политик мог скончаться из-за расслоения аорты.

* — Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.