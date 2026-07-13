Марш с требованием прекратить помощь Украине прошел в Варшаве

В Варшаве прошел «Волынский марш», участники которого выступили с требованиями прекратить поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Gazeta Wyborcza.
Акция была организована «Конфедерацией польской короны». В ней приняли участие около 300 человек. Они собрались на площади Трех Крестов, после чего прошли к Президентскому дворцу, говорится в публикации.
Лидер националистических правых ранее подписал так называемую «Браунскую пятерку» — антибандеровскую декларацию.
— В ней политик призывает к прекращению финансирования и выставлению счетов Украине, прекращению военной поддержки, — отмечает издание.
Марш приурочен к памятным датам событий на Волыни в 1943—1944 годах.
Еще в сентябре 2025 года несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского в Варшаве, требуя прекращения военной поддержки Украины. Акция, организованная партией «Конфедерация польской короны» под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн», направлена в том числе против действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.