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Марш с требованием прекратить помощь Украине прошел в Варшаве

В Варшаве прошел «Волынский марш», участники которого выступили с требованиями прекратить поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Gazeta Wyborcza.

В Варшаве прошел «Волынский марш», участники которого выступили с требованиями прекратить поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Gazeta Wyborcza.

Акция была организована «Конфедерацией польской короны». В ней приняли участие около 300 человек. Они собрались на площади Трех Крестов, после чего прошли к Президентскому дворцу, говорится в публикации.

Лидер националистических правых ранее подписал так называемую «Браунскую пятерку» — антибандеровскую декларацию.

— В ней политик призывает к прекращению финансирования и выставлению счетов Украине, прекращению военной поддержки, — отмечает издание.

Марш приурочен к памятным датам событий на Волыни в 1943—1944 годах.

Еще в сентябре 2025 года несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского в Варшаве, требуя прекращения военной поддержки Украины. Акция, организованная партией «Конфедерация польской короны» под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн», направлена в том числе против действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.

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