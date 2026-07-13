В Хабаровском крае установили запрет на распространение информации о терактах и диверсиях

В Хабаровском крае введен запрет на публикацию и распространение информации о совершении на территории региона терактов и диверсий, в том числе атак беспилотников, а также фотографий и видео с мест таких событий. Это решение приняла антитеррористическая комиссия края для обеспечения общественной безопасности. Как уточнили в аппарате антитеррористической комиссии (АТК), главная задача — предотвратить возможную панику и не допустить провокации со стороны вражеских спецслужб.
«Запрет касается средств массовой информации, экстренных служб, граждан и организаций. Теперь нельзя распространять информацию, в том числе в Интернете — на сайтах, в соцсетях, мессенджерах, о совершении на территории края террористических актов, как с использованием беспилотных аппаратов, так и других средств поражения, а также о действиях диверсионно-разведывательных групп», — рассказали в аппарате АТК Хабаровского края.
Есть только два исключения, когда распространение такой информации допускается: если человек обращается в правоохранительные органы или экстренные службы со сведениями о теракте и когда информация первоначально опубликована в официальных источниках, к примеру, на ресурсах Минобороны, ФСБ, НАК, краевых органов власти и т.д.
За нарушение запрета грозит административная ответственность по статье 35.3 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях. Максимальный размер административного штрафа на граждан — 5 тысяч рублей, на должностных лиц — 30 тысяч рублей, на юридических лиц — 100 тысяч рублей.