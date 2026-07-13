Перфоратор против соседей: Как не потерять квартиру из-за ремонта и не нарваться на штраф

Если во время ремонта произошёл залив квартиры снизу или возник пожар из-за проводки, отвечать перед пострадавшими по общему правилу будет собственник жилья. Даже если работы выполняли нанятые мастера, именно владелец контролирует процесс. Затем он может предъявить требования подрядчику, но для этого придётся доказать его вину. Поэтому адвокат рекомендует ещё до начала ремонта оформить страхование имущества и гражданской ответственности перед соседями.