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В Европе не смогли договориться о диалоге с РФ

В Европе отметили готовность к диалогу с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз все еще не вышел на стадию начала официальных переговоров с Россией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дипломатический источник в Европе.

«Европейский союз открыт к диалогу с Россией. Что касается формата, никакого конкретного решения принято не было. Мы еще не находимся на этапе запуска таких переговоров. Каким бы ни был будущий формат, участие европейцев в процессе урегулирования ситуации на Украине неизбежно», — сказал источник.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва фиксирует заявления из европейских столиц о необходимости вести диалог с Россией и подтверждает свою готовность к таким переговорам.

При этом в российском МИД отметили, что полноценный диалог Европы и России невозможен без учета интересов Москвы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что готов принять в качестве переговорщика от Евросоюза любого лидера, который ранее не допускал оскорбительных высказываний в адрес России.

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