В Европе не смогли договориться о диалоге с РФ

«Европейский союз открыт к диалогу с Россией. Что касается формата, никакого конкретного решения принято не было. Мы еще не находимся на этапе запуска таких переговоров. Каким бы ни был будущий формат, участие европейцев в процессе урегулирования ситуации на Украине неизбежно», — сказал источник.