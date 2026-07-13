Биробиджанка потеряла два миллиона рублей, пытаясь записаться на ЭКГ

Сначала биробиджанке позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником. Под предлогом прохождения ЭКГ он убедил её заполнить подробную анкету и отправить сведения через мессенджер. После этого в схему включились другие злоумышленники. Они заявили, что из-за переданных данных у женщины якобы обнаружили незадекларированные деньги — те самые два миллиона рублей, которые теперь могут стать поводом для уголовного преследования.