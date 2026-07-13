Биробиджанка потеряла два миллиона рублей, пытаясь записаться на ЭКГ

В Биробиджане 59-летняя местная жительница лишилась двух миллионов рублей после звонка о якобы плановой записи на электрокардиографию. Женщина поверила лжемедику, заполнила анкету с личными данными, а затем попала под давление аферистов, сообщили в ГУ МВД России по Еврейской автономной области.
Сначала биробиджанке позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником. Под предлогом прохождения ЭКГ он убедил её заполнить подробную анкету и отправить сведения через мессенджер. После этого в схему включились другие злоумышленники. Они заявили, что из-за переданных данных у женщины якобы обнаружили незадекларированные деньги — те самые два миллиона рублей, которые теперь могут стать поводом для уголовного преследования.
Чтобы «спасти» накопления и избежать проблем с законом, лжеспециалисты потребовали перевести всю сумму на «безопасный счёт». Потерпевшая выполнила инструкции, после чего собеседники сразу оборвали связь. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведётся расследование.